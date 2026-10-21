В конце октября в отдельных регионах Европы температура воздуха может подняться до +30 °C.

Наибольшее потепление прогнозируется на Пиренейском полуострове, тогда как на востоке континента ожидается более прохладная погода.

Об этом пишет польское издание Dobra Pogoda 24 со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Волна тепла может охватить юг Португалии, а также южные и юго-западные районы Испании. Наиболее вероятный период потепления — с 26 по 31 октября, когда местами температура составит +27…+30 °C.

В то же время в восточной части Европы с 21 октября прогнозируется похолодание. До конца месяца дневная температура в основном будет колебаться в пределах +9…+16 °C.

Источник: Dobra Pogoda 24

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