在泰国曼谷举行的国际货币基金组织和世界银行年会上，专家与官员讨论了人工智能热潮对全球经济的影响。据《黎明报》报道，国际货币基金组织认为，对数据中心和微芯片的支出有助于缓解中东战争引发的全球能源价格上涨所造成的经济冲击。

对贸易的影响

国际货币基金组织首席经济学家西尔瓦娜·滕雷罗表示，2023至2025年间，全球贸易增长了8.3%。她指出，若没有与人工智能相关的商品，这一数字约为4.6%。

加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆表示，人工智能已体现在国内生产总值数据、股票市场和债券市场中。他说，这项技术存在于整个全球经济之中，其发展才刚刚开始。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对投资的警示

与此同时，与会者警告不要过度依赖对人工智能的投资。美国联邦储备系统主席凯文·沃什称，人工智能是他有生以来对全球经济最重大的变化，并强调了其显著益处。不过，他警告说，这项技术的发展道路将并不平坦，尤其是因为其未来市场结构存在不确定性。

俄罗斯发言期间代表团离场

周六举行的国际货币基金组织指导委员会会议期间，当侵略国俄罗斯联邦财政部长安东·西卢阿诺夫开始用俄语发言时，多国代表团离开了会场。三名知情人士透露了这一消息。

据其中一名消息人士称，离场者包括欧盟代表。另一名消息人士称，近十名代表离开了会场，其中包括丹麦、瑞典、芬兰、挪威、立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚的代表。该媒体指出，俄罗斯于2022年2月入侵乌克兰，使国际货币与金融委员会的工作更加复杂，并使其在随后的几年中无法通过联合声明。

关注我们在