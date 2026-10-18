Podczas dorocznych spotkań MFW i Banku Światowego w Bangkoku w Tajlandii eksperci i urzędnicy omówili wpływ boomu sztucznej inteligencji na światową gospodarkę. Według Dawn Międzynarodowy Fundusz Walutowy uważa, że wydatki na centra danych i mikroczipy pomogły złagodzić gospodarczy cios wynikający ze wzrostu światowych cen energii, spowodowanego wojną na Bliskim Wschodzie.

Wpływ na handel

Główna ekonomistka MFW Silvana Tenreyro oświadczyła, że światowy handel wzrósł w latach 2023–2025 o 8,3%. Bez towarów związanych ze sztuczną inteligencją wskaźnik ten wyniósłby około 4,6%, zaznaczyła.

Prezes Banku Kanady Tiff Macklem powiedział, że AI jest już widoczna w danych dotyczących produktu krajowego brutto oraz na rynkach akcji i obligacji. Według niego technologia ta jest obecna w całej światowej gospodarce, a jej rozwój dopiero się zaczyna.

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Ostrzeżenia dotyczące inwestycji

Jednocześnie uczestnicy spotkań ostrzegli przed nadmiernym uzależnieniem od inwestycji w AI. Przewodniczący Rezerwy Federalnej USA Kevin Warsh nazwał sztuczną inteligencję najistotniejszą zmianą dla światowej gospodarki w swoim życiu i podkreślił jej znaczące korzyści. Ostrzegł jednak, że ścieżka rozwoju tej technologii będzie nierówna, w szczególności ze względu na niepewność co do jej przyszłej struktury rynkowej.

Wyjście delegacji podczas wystąpienia Rosji

Podczas sobotniego posiedzenia komitetu sterującego MFW szereg delegacji opuścił salę, gdy minister finansów państwa-agresora, Federacji Rosyjskiej, Anton Siłuanow zaczął przemawiać po rosyjsku. Poinformowały o tym trzy poinformowane źródła.

Według jednego z rozmówców wśród osób, które wyszły, byli przedstawiciele Unii Europejskiej. Inne źródło podało, że salę opuściło niemal kilkunastu delegatów, w tym przedstawiciele Danii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Litwy, Łotwy i Estonii. Jak zauważa publikacja, inwazja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku skomplikowała pracę Międzynarodowego Komitetu Walutowego i Finansowego oraz uniemożliwiała mu przyjmowanie wspólnych oświadczeń w kolejnych latach.

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