У Квінсленді 42% пацієнтів швидкої чекали понад 30 хвилин — ABC News Australia

В австралійському штаті Квінсленд у серпні 42% пацієнтів, доставлених швидкою допомогою до 26 найбільших державних лікарень, чекали понад 30 хвилин, перш ніж їх передали з нош до відділення невідкладної допомоги. Така затримка відома як рампінг — коли бригада швидкої залишається з пацієнтом біля переповненого приймального відділення. Про це повідомляє ABC News Australia.

Показник лише незначно нижчий за 43,9%, зафіксовані у серпні перед обранням уряду Ліберальної національної партії у жовтні 2024 року. Уряд штату поставив за мету знизити частку таких затримок до менш ніж 30% до виборів у жовтні 2028 року.

Найгірші показники у Metro South

У лікарнях Logan, Redland і QEII, що належать до регіону Metro South, понад 60% доставлених швидкою пацієнтів чекали на передачу до відділення невідкладної допомоги понад пів години. Найвищий показник у штаті в серпні мала лікарня QEII — 64,8%.

Парамедики розповіли виданню, що іноді проводять із одним пацієнтом біля лікарні всю 10- або 12-годинну зміну. Один із них повідомив, що в день розмови з журналістами чекав із пацієнтом біля Logan Hospital п’ять годин. За його словами, траплялися випадки, коли пацієнти у випадках найвищої терміновості Code 1, що потребують реагування із сиренами, чекали на бригаду дві або три години.

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Служба швидкої допомоги Квінсленду заявила, що за останній рік покращила час реагування на виклики до найтяжчих пацієнтів, водночас визнавши занепокоєння працівників через зростання навантаження на систему охорони здоров’я.

Розслідування смерті чоловіка

Триває розслідування обставин смерті 51-річного чоловіка з болем у грудях, який мешкав за кілька вулиць від лікарні Princess Alexandra у Брісбені. Минулого вікенду парамедики знайшли його мертвим удома приблизно через дві години після дзвінка за номером екстреної допомоги Triple Zero.

Міністр охорони здоров’я Квінсленду Тім Ніколлс заявив, що уряд і далі розраховує досягти цільового показника рампінгу. Він також пов’язав проблему з тим, що близько 1400 пацієнтів державних лікарень очікують на місця в закладах догляду за літніми людьми або підтримку за Національною програмою страхування інвалідності. За його словами, вивільнення навіть 200 лікарняних ліжок могло б істотно поліпшити ситуацію.

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