W australijskim stanie Queensland w sierpniu 42% pacjentów przewiezionych karetką do 26 największych publicznych szpitali czekało ponad 30 minut, zanim zostali przekazani z noszy na oddział ratunkowy. Takie opóźnienie jest znane jako ramping — gdy zespół karetki pozostaje z pacjentem przy przepełnionym oddziale ratunkowym. Poinformowało o tym ABC News Australia.

Wskaźnik jest tylko nieznacznie niższy niż 43,9% odnotowane w sierpniu przed wyborem rządu Partii Liberalno-Narodowej w październiku 2024 roku. Rząd stanowy postawił sobie za cel obniżenie odsetka takich opóźnień do mniej niż 30% do wyborów w październiku 2028 roku.

Najgorsze wskaźniki w Metro South

W szpitalach Logan, Redland i QEII, należących do regionu Metro South, ponad 60% pacjentów przywiezionych karetką czekało na przekazanie na oddział ratunkowy ponad pół godziny. Szpital QEII odnotował w sierpniu najwyższy wskaźnik w stanie — 64,8%.

Ratownicy medyczni powiedzieli redakcji, że czasami spędzają z jednym pacjentem przy szpitalu całą 10- lub 12-godzinną zmianę. Jeden z nich przekazał, że w dniu rozmowy z dziennikarzami czekał z pacjentem przy Logan Hospital przez pięć godzin. Jak powiedział, zdarzały się przypadki, gdy pacjenci kategorii Code 1, czyli o najwyższym stopniu pilności i wymagający reakcji z użyciem syren, czekali na zespół dwie lub trzy godziny.

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Queensland Ambulance Service oświadczyła, że w ciągu ostatniego roku poprawiła czas reakcji na wezwania dotyczące najciężej chorych pacjentów, jednocześnie uznając obawy pracowników związane z rosnącym obciążeniem systemu ochrony zdrowia.

Śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny

Trwa śledztwo w sprawie okoliczności śmierci 51-letniego mężczyzny z bólem w klatce piersiowej, który mieszkał kilka ulic od szpitala Princess Alexandra w Brisbane. W ubiegły weekend ratownicy medyczni znaleźli go martwego w domu około dwie godziny po zgłoszeniu na numer alarmowy Triple Zero.

Minister zdrowia Queensland Tim Nicholls oświadczył, że rząd nadal liczy na osiągnięcie docelowego wskaźnika rampingu. Powiązał także problem z faktem, że około 1400 pacjentów publicznych szpitali oczekuje na miejsca w placówkach opieki nad osobami starszymi lub wsparcie w ramach National Disability Insurance Scheme. Według niego uwolnienie nawet 200 łóżek szpitalnych mogłoby znacząco poprawić sytuację.

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