После инцидента на военной базе в Альберте погибли люди — CBS News
На канадской военной базе CFB Wainwright в провинции Альберта произошел серьезный инцидент, после которого возник масштабный пожар. Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает CBS News.
Расследование продолжается
Макгинти не назвал число погибших и пострадавших и не уточнил причины инцидента. По его словам, к расследованию привлечена Королевская канадская конная полиция, а ситуация остается «очень активной и деликатной».
Начальница штаба Вооруженных сил Канады генерал Дженни Кариньян сообщила, что военные взаимодействуют с федеральными, провинциальными и местными органами власти. По ее словам, приоритетом является благополучие военнослужащих, их семей и общины.
Канадские вооруженные силы и органы власти разных уровней координируют реагирование на чрезвычайную ситуацию. Соседняя община Уэйнрайт оказывает больничную и противопожарную поддержку.
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Огонь распространялся из-за ветра
Муниципальный округ Уэйнрайт заявил, что огонь пересек ограждение базы и быстро распространялся из-за сильного ветра. К тушению привлекли пожарных из нескольких юрисдикций, а распоряжение об эвакуации не действовало.
Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что федеральное правительство работает с властями Альберты и местными органами. Премьер Альберты Даниэль Смит назвала пожар значительным и трагическим.
CFB Wainwright расположена примерно в 180 километрах к юго-востоку от Эдмонтона. Это одна из наиболее загруженных учебных военных баз Канады, где военнослужащие готовятся к боевым операциям.