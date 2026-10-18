На канадской военной базе CFB Wainwright в провинции Альберта произошел серьезный инцидент, после которого возник масштабный пожар. Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает CBS News.

Расследование продолжается

Макгинти не назвал число погибших и пострадавших и не уточнил причины инцидента. По его словам, к расследованию привлечена Королевская канадская конная полиция, а ситуация остается «очень активной и деликатной».

Начальница штаба Вооруженных сил Канады генерал Дженни Кариньян сообщила, что военные взаимодействуют с федеральными, провинциальными и местными органами власти. По ее словам, приоритетом является благополучие военнослужащих, их семей и общины.

Канадские вооруженные силы и органы власти разных уровней координируют реагирование на чрезвычайную ситуацию. Соседняя община Уэйнрайт оказывает больничную и противопожарную поддержку.

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Огонь распространялся из-за ветра

Муниципальный округ Уэйнрайт заявил, что огонь пересек ограждение базы и быстро распространялся из-за сильного ветра. К тушению привлекли пожарных из нескольких юрисдикций, а распоряжение об эвакуации не действовало.

Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что федеральное правительство работает с властями Альберты и местными органами. Премьер Альберты Даниэль Смит назвала пожар значительным и трагическим.

CFB Wainwright расположена примерно в 180 километрах к юго-востоку от Эдмонтона. Это одна из наиболее загруженных учебных военных баз Канады, где военнослужащие готовятся к боевым операциям.

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