W kanadyjskiej bazie wojskowej CFB Wainwright w prowincji Alberta doszło do poważnego incydentu, po którym wybuchł rozległy pożar. Minister obrony Kanady David McGuinty oświadczył, że w wyniku zdarzenia są zabici i ranni. Informuje o tym CBS News.

Śledztwo trwa

McGuinty nie podał liczby zabitych i rannych ani nie sprecyzował przyczyn incydentu. Jak powiedział, w dochodzenie zaangażowana jest Królewska Kanadyjska Policja Konna, a sytuacja pozostaje „bardzo aktywna i delikatna”.

Szefowa sztabu Kanadyjskich Sił Zbrojnych, generał Jennie Carignan, poinformowała, że wojsko współpracuje z władzami federalnymi, prowincjonalnymi i lokalnymi. Jak zaznaczyła, priorytetem jest dobrostan żołnierzy, ich rodzin i społeczności.

Kanadyjskie Siły Zbrojne oraz władze różnych szczebli koordynują reagowanie na sytuację nadzwyczajną. Sąsiednia społeczność Wainwright zapewnia wsparcie szpitalne i przeciwpożarowe.

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Ogień rozprzestrzeniał się z powodu wiatru

Okręg miejski Wainwright oświadczył, że ogień przekroczył ogrodzenie bazy i szybko rozprzestrzeniał się z powodu silnego wiatru. Do gaszenia skierowano strażaków z kilku jurysdykcji, a nakaz ewakuacji nie obowiązywał.

Premier Kanady Mark Carney poinformował, że rząd federalny współpracuje z władzami Alberty i organami lokalnymi. Premier Alberty Danielle Smith nazwała pożar znaczącym i tragicznym.

CFB Wainwright znajduje się około 180 kilometrów na południowy wschód od Edmonton. Jest to jedna z najbardziej obciążonych baz szkoleniowych w Kanadzie, gdzie wojskowi przygotowują się do operacji bojowych.

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