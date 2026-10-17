Ас-Сісі заявив, що не прагнутиме лишитися на посаді після 2030 року — Dawn

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив, що не прагнутиме залишитися на посаді після завершення нинішнього президентського терміну у 2030 році. Про це він сказав 17 жовтня на церемонії випуску Військової академії в Новій адміністративній столиці на схід від Каїра, повідомляє Dawn.

Заява про завершення терміну

71-річний ас-Сісі наголосив, що конституцію країни не змінюватимуть. За його словами, період до 2030 року стане завершенням його каденції на посаді президента, якщо він буде живий, а це питання він назвав остаточно вирішеним.

Ас-Сісі очолює Єгипет із 2014 року. До цього він був генералом армії та міністром оборони, а перед участю у президентських виборах залишив посаду глави оборонного відомства.

Конституційні зміни та наступники

Конституція, ухвалена у 2014 році після військового усунення президента Мохамеда Мурсі роком раніше, спочатку обмежувала президентство двома чотирирічними термінами. На референдумі 2019 року в Єгипті схвалили поправки, що подовжили термін повноважень президента з чотирьох до шести років і дозволили ас-Сісі балотуватися ще раз.

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У 2023 році ас-Сісі переобрали на шестирічний термін, який має завершитися у 2030 році. Критики та представники опозиції припускали, що можливі нові конституційні зміни, які дали б йому змогу залишитися при владі після цього року.

Президент також заявив, що до 2030 року в країні готуватимуть нове покоління керівників. Військова академія, за його словами, навчає сотні потенційних посадовців, міністрів і кандидатів у президенти державному управлінню та лідерству.

Критика президентства

За 12 років при владі ас-Сісі керував програмою державного розвитку, зосередженою на великих проєктах. Критики вважають, що вони значною мірою фінансувалися запозиченнями та сприяли зростанню боргового навантаження й економічного тиску на Єгипет.

Міжнародні правозахисні організації також критикували його адміністрацію за обмеження діяльності політичної опозиції, громадянського суспільства та свободи слова. Єгипетська влада відкидає ці закиди, заявляючи, що її політика потрібна для збереження стабільності й безпеки.

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