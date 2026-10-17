Prezydent Egiptu Abdel Fattah as-Sisi oświadczył, że nie zamierza pozostać na stanowisku po zakończeniu obecnej kadencji prezydenckiej w 2030 roku. Powiedział o tym 17 października podczas ceremonii ukończenia Akademii Wojskowej w Nowej Stolicy Administracyjnej na wschód od Kairu, podaje Dawn.

Oświadczenie o zakończeniu kadencji

71-letni as-Sisi podkreślił, że konstytucja kraju nie zostanie zmieniona. Jak stwierdził, okres do 2030 roku będzie końcem jego kadencji na stanowisku prezydenta, jeśli będzie żył, a tę kwestię nazwał ostatecznie rozstrzygniętą.

As-Sisi stoi na czele Egiptu od 2014 roku. Wcześniej był generałem armii i ministrem obrony, a przed udziałem w wyborach prezydenckich opuścił stanowisko szefa resortu obrony.

Zmiany konstytucyjne i następcy

Konstytucja przyjęta w 2014 roku po wojskowym odsunięciu od władzy prezydenta Mohameda Mursiego rok wcześniej początkowo ograniczała prezydenturę do dwóch czteroletnich kadencji. W referendum w 2019 roku w Egipcie zatwierdzono poprawki, które wydłużyły kadencję prezydenta z czterech do sześciu lat i pozwoliły as-Sisiemu ponownie kandydować.

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W 2023 roku as-Sisi został ponownie wybrany na sześcioletnią kadencję, która ma zakończyć się w 2030 roku. Krytycy i przedstawiciele opozycji przypuszczali, że możliwe są kolejne zmiany konstytucyjne, które umożliwiłyby mu pozostanie u władzy po tym roku.

Prezydent oświadczył również, że do 2030 roku w kraju będzie przygotowywane nowe pokolenie przywódców. Akademia Wojskowa, jak powiedział, kształci setki potencjalnych urzędników, ministrów i kandydatów na prezydenta w zakresie administracji publicznej i przywództwa.

Krytyka prezydentury

W ciągu 12 lat sprawowania władzy as-Sisi kierował państwowym programem rozwoju skoncentrowanym na dużych projektach. Krytycy uważają, że były one w dużej mierze finansowane z pożyczek i przyczyniły się do wzrostu zadłużenia oraz presji gospodarczej na Egipt.

Międzynarodowe organizacje praw człowieka również krytykowały jego administrację za ograniczanie działalności opozycji politycznej, społeczeństwa obywatelskiego i wolności słowa. Władze Egiptu odrzucają te zarzuty, twierdząc, że ich polityka jest konieczna dla zachowania stabilności i bezpieczeństwa.

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