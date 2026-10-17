W Nebrasce część rolników, którzy wcześniej popierali Donalda Trumpa, deklaruje rozczarowanie prezydentem i Partią Republikańską przed wyborami uzupełniającymi w USA 3 listopada. Jednym z nich jest rolnik w czwartym pokoleniu Scott Thomsen z miasteczka Kennard, który trzy razy głosował na Trumpa, lecz teraz mówi, że nie poprze go ponownie, informuje ABC News.

Thomsen uprawia kukurydzę, lucernę i soję, a także hoduje bydło. Jak twierdzi, ceny oleju napędowego i nawozów za prezydentury Trumpa wzrosły o 40%, a część sprzętu stała się trzykrotnie droższa. Dodatkowe koszty wiąże również z wojną w Iranie, przez którą Cieśnina Ormuz została faktycznie zamknięta — jest to ważny światowy szlak dostaw paliw i innych towarów.

Ryzyko dla republikanów

Republikanie mają większość w Senacie USA w stosunku 53 do 47 miejsc i koncentrują kampanię na jej utrzymaniu. Jednocześnie w Nebrasce, gdzie Trump wygrał wybory w 2024 roku przewagą ponad 20 punktów procentowych, republikański senator Pete Ricketts prowadzi niespodziewanie wyrównaną kampanię.

Politolog z Grand View University Brian McQuaid uważa, że wynik w dużej mierze będzie zależał od tego, która partia zdoła zmobilizować swój elektorat. Według Pew Research Center w wyborach w 2024 roku Trumpa poparło niemal siedmiu na dziesięciu wyborców z obszarów wiejskich. Jednocześnie sondaż AP-KFF wykazał, że 57% mieszkańców wsi nie aprobuje jego podejścia do gospodarki, a badanie Reuters/Ipsos odnotowało spadek poparcia dla prezydenta wśród wiejskich Amerykanów do 50%.

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Koszty i bankructwa gospodarstw

Rolnictwo jest największą branżą Nebraski: związane jest z nim co czwarte miejsce pracy w stanie. Nebraska Farmers Union poinformował, że liczba bankructw gospodarstw rolnych wzrosła w tym roku o 46%.

Prezes organizacji John Hansen wiąże sytuację z decyzjami politycznymi administracji Trumpa, w tym z cłami. Przyznał, że cła mogą chronić niektóre sektory przed tańszym importem, jednak uważa, że ich szerokie stosowanie szkodzi amerykańskim rolnikom. Hansen skrytykował również próbę reorganizacji Departamentu Rolnictwa USA, którą federalny sędzia tymczasowo wstrzymał.

Thomsen zaznaczył, że nie jest gotów głosować na demokratę, ale może w ogóle nie wziąć udziału w wyborach uzupełniających. Jego zdaniem Partia Republikańska powinna poświęcać więcej uwagi polityce wewnętrznej.

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