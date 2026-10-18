Pakistański Komitet Koordynacji Gospodarczej zatwierdził przeznaczenie 2 mld rupii na realizację planu modernizacji Urzędu Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw Smeda. Środki zostaną skierowane na zatwierdzone działania wspierające małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa w roku fiskalnym 2026–2027, informuje The Express Tribune.

Plan transformacji Smeda

Ministerstwo Przemysłu i Produkcji poinformowało komitet, że premier zatwierdził biznesplan modernizacji i transformacji Smeda. Plan zakłada przekształcenie instytucji w bardziej dynamiczną, sprawną i zorientowaną na wyniki strukturę.

Jego celem jest większe skupienie na zrównoważonym wzroście, modernizacji, produktywności i konkurencyjności pakistańskich małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw. W budżecie federalnym na rok fiskalny 2026–2027 przewidziano 2 mld rupii na zatwierdzone działania w ramach planu.

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Według ministerstwa finansowaniu towarzyszy plan wykorzystania środków. Określa on cele realizacji poszczególnych działań, prognozowane wydatki i potrzeby finansowe w bieżącym roku fiskalnym.

Techniczny dodatkowy grant

Resort finansów zgodził się na przekazanie 2 mld rupii na rzecz Smeda, jednak przyznanie środków budżetowych musiało zostać sformalizowane poprzez techniczny dodatkowy grant. Dlatego wniosek Ministerstwa Przemysłu i Produkcji wymagał zatwierdzenia przez Komitet Koordynacji Gospodarczej.

Aby zapewnić przejrzyste, rozliczalne i celowe wykorzystanie pieniędzy, przewidziano odrębny rachunek specjalny w głównym oddziale Narodowego Banku Pakistanu w Lahaurze. Rachunek znajduje się pod zarządem biura Generalnego Księgowego Dochodów Pakistanu w Lahaurze.

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