Экономический координационный комитет Пакистана одобрил выделение 2 млрд рупий на реализацию плана модернизации Управления развития малых и средних предприятий Smeda. Средства направят на утвержденные меры по поддержке малых, средних и микропредприятий в 2026–2027 финансовом году, сообщает The Express Tribune.

План трансформации Smeda

Министерство промышленности и производства сообщило комитету, что премьер-министр утвердил бизнес-план модернизации и трансформации Smeda. План предусматривает превращение учреждения в более динамичную, оперативную и ориентированную на результат структуру.

Его целью является усиление внимания к устойчивому росту, модернизации, производительности и конкурентоспособности малых, средних и микропредприятий Пакистана. В федеральном бюджете на 2026–2027 финансовый год предусмотрели 2 млрд рупий на утвержденные мероприятия в рамках плана.

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По данным министерства, финансирование сопровождается планом использования средств. В нем определены цели реализации отдельных мероприятий, прогнозируемые расходы и потребности в финансировании в течение текущего финансового года.

Технический дополнительный грант

Финансовое подразделение согласилось на перечисление 2 млрд рупий в пользу Smeda, однако бюджетное назначение должно было быть оформлено через технический дополнительный грант. Именно поэтому представление Министерства промышленности и производства требовало одобрения Экономического координационного комитета.

Для прозрачного, подотчетного и целевого использования денег предусмотрен отдельный специальный счет в главном отделении Национального банка Пакистана в Лахоре. Счет находится в ведении подразделения Генерального бухгалтера доходов Пакистана в Лахоре.

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