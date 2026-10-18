巴基斯坦经济协调委员会批准拨款20亿卢比，用于实施中小企业发展局Smeda的升级计划。该资金将用于2026—2027财政年度支持小型、中型和微型企业的获批措施，《快报论坛报》报道。

Smeda转型计划

工业和生产部向委员会表示，总理已批准Smeda升级和转型的商业计划。该计划旨在将该机构转变为一个更具活力、更高效且更注重成果的机构。

其目标是加强对巴基斯坦小型、中型和微型企业可持续增长、现代化、生产率和竞争力的关注。联邦预算在2026—2027财政年度为该计划框架下的获批措施安排了20亿卢比。

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据该部门介绍，该笔资金附有资金使用计划。其中确定了各项措施的实施目标、预计支出以及本财政年度内的融资需求。

技术性追加拨款

财政部门同意向Smeda划拨20亿卢比，但预算拨款必须通过技术性追加拨款的方式正式办理。因此，工业和生产部提交的申请需要获得经济协调委员会批准。

为确保资金使用透明、可问责且有针对性，计划在巴基斯坦国家银行拉合尔总行设立一个独立的特别账户。该账户由设在拉合尔的巴基斯坦收入总会计师办公室管理。

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