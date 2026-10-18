Tajwańska marynarka wojenna i straż przybrzeżna kupią łącznie 292 rozpoznawcze bezzałogowce pionowego startu i lądowania MQ-35A V-BAT produkowane przez amerykańską firmę technologii obronnych Shield AI. Marynarka planuje kupić 280 aparatów, a straż przybrzeżna otrzymała już kolejnych 12 — informuje Taipei Times.

Koszt programu

Straż przybrzeżna przeznaczyła na zakup 12 dronów 1,2 mld nowych dolarów tajwańskich, czyli 37,1 mln dolarów amerykańskich. W ramach czteroletniego programu Yuan Xiao marynarka planuje wydać 36 mld nowych dolarów tajwańskich na 280 V-BAT. Łączny koszt zakupu szacowany jest na 37,2 mld nowych dolarów tajwańskich.

Zgodnie z raportem tajwańskiego Ministerstwa Obrony Narodowej za rok fiskalny 2027 zamówienie marynarki przekroczy liczbę V-BAT sprzedanych przez Shield AI Stanom Zjednoczonym i innym państwom NATO według stanu na 2024 rok — wówczas chodziło o 250 aparatów. Po zakończeniu dostaw Tajwan może zostać największym operatorem tych dronów poza Stanami Zjednoczonymi.

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Rozpoznanie dla obrony wybrzeża

Spośród bezzałogowców planowanych dla marynarki 212 jest przeznaczonych dla Dowództwa Walki Przybrzeżnej oraz jednostek przeciwokrętowych pocisków Hsiung Feng. Pakiet obejmuje również 140 systemów sterowania i 82 naziemne pojazdy transportowe.

W raporcie ministerstwa zaznaczono, że drony mają pomóc utrzymać zdolności operacyjne, jeśli chińskie ataki zakłócą strukturę dowodzenia Tajwanu. Marynarka powołała się także na użycie V-BAT podczas wojny w Ukrainie, oświadczając, że aparaty wykonały 130 udanych misji rozpoznawczych mimo silnych rosyjskich środków przeciwdziałania radioelektronicznego.

Podczas briefingu w Tajpej 2 października prezes i współzałożyciel Shield AI Brandon Tseng powiedział, że udział komponentów produkowanych na Tajwanie w V-BAT ma wzrosnąć z 16% do 25%. Aerospace Industrial Development Corp będzie zapewniać logistykę, obsługę techniczną i szkolenia dla tajwańskich dronów.

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