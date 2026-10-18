台湾海军和海巡署将共采购292架由美国国防科技公司Shield AI生产的MQ-35A V-BAT垂直起降侦察无人机。海军计划采购280架，海巡署已接收另外12架，据《台北时报》报道。

项目成本

海巡署已为采购12架无人机编列12亿新台币，即3710万美元。海军计划在为期四年的Yuan Xiao计划框架下，投入360亿新台币采购280架V-BAT。采购总成本估计为372亿新台币。

根据台湾国防部2027财年报告，海军的订单将超过截至2024年Shield AI向美国和其他北约国家出售的V-BAT数量——当时为250架。交付完成后，台湾可能成为美国以外这些无人机的最大运营方。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

用于海岸防御的侦察

在为海军规划的无人机中，212架将配属海岸作战指挥部和雄风反舰导弹部队。该采购包还包括140套控制系统和82辆地面运输车辆。

该部报告指出，如果中国的攻击扰乱台湾的指挥结构，这些无人机将有助于维持作战能力。海军还提及V-BAT在乌克兰战争中的使用情况，称这些无人机在俄罗斯强大的电子战反制措施下完成了130次成功的侦察任务。

Shield AI总裁兼联合创始人布兰登·曾10月2日在台北举行的简报会上表示，V-BAT中台湾制造零部件的占比将从16%提高至25%。Aerospace Industrial Development Corp将为台湾的无人机提供后勤、维护和培训服务。

关注我们在