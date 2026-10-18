ВМС Тайваня и Береговая охрана приобретут в общей сложности 292 разведывательных беспилотника вертикального взлета и посадки MQ-35A V-BAT производства американской оборонно-технологической компании Shield AI. ВМС планируют закупить 280 аппаратов, еще 12 уже получила Береговая охрана, сообщает Taipei Times.

Стоимость программы

Береговая охрана заложила на приобретение 12 дронов 1,2 млрд новых тайваньских долларов, или 37,1 млн долларов США. ВМС в рамках четырехлетней программы Yuan Xiao планируют потратить 36 млрд новых тайваньских долларов на 280 V-BAT. Общая стоимость закупки оценивается в 37,2 млрд новых тайваньских долларов.

Согласно отчету Министерства национальной обороны Тайваня за 2027 финансовый год, заказ ВМС превысит количество V-BAT, проданных Shield AI Соединенным Штатам и другим странам НАТО по состоянию на 2024 год, — тогда речь шла о 250 аппаратах. После завершения поставок Тайвань может стать крупнейшим оператором этих дронов за пределами США.

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Разведка для береговой обороны

Из беспилотников, запланированных для ВМС, 212 предназначены для Командования береговых боевых действий и подразделений противокорабельных ракет Hsiung Feng. В пакет также входят 140 систем управления и 82 наземных транспортных средства.

В отчете министерства отмечается, что дроны должны помочь сохранить оперативные возможности в случае, если китайские атаки нарушат структуру командования Тайваня. ВМС также сослались на использование V-BAT во время войны в Украине, заявив, что аппараты выполнили 130 успешных разведывательных миссий, несмотря на мощные российские средства радиоэлектронного противодействия.

Президент и сооснователь Shield AI Брэндон Цзен на брифинге в Тайбэе 2 октября заявил, что доля компонентов тайваньского производства в V-BAT должна вырасти с 16% до 25%. Aerospace Industrial Development Corp будет обеспечивать логистику, техническое обслуживание и обучение для тайваньских дронов.

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