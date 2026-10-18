Ministerstwo Obrony Narodowej Tajwanu planuje zaangażować cywilne statki rybackie i samoloty do precyzyjnych badań hydrograficznych wybrzeża oraz plaż, które wojsko uznaje za prawdopodobne miejsca desantu chińskich sił. Taipei Times informuje o tym, powołując się na nienazwanego wysokiego rangą urzędnika wojskowego.

Takie potencjalne miejsca lądowania w środowisku wojskowym nazywane są „czerwonymi plażami”. Ministerstwo, amerykańskie ośrodki analityczne oraz Instytut Badań nad Obroną Narodową i Bezpieczeństwem zidentyfikowały od czterech do 20 takich obszarów, w tym Zhuwei w Taoyuan, Waziwei w dystrykcie Bali miasta Nowe Tajpej oraz Xishu w Tainanie.

Statki i samoloty do zbierania danych

Wojsko planuje zawierać umowy z prywatnymi firmami geodezyjnymi, które będą wykorzystywać cywilne łodzie, w tym jednostki rybackie, wyposażone w wielowiązkowe echosondy. Będą one zbierać szczegółowe dane batymetryczne na płytkich wodach o głębokości do trzech metrów, gdzie większe statki nie mogą operować, a mniejsze łodzie potrzebują znacznie więcej czasu na przeprowadzenie badań.

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Do badań plaż na dużą skalę wojsko planuje również czarterować cywilne samoloty wyposażone w technologię LiDAR. Skanowanie laserowe przez powierzchnię wody ma umożliwić szybkie tworzenie trójwymiarowych modeli terenu nad i pod linią wody.

Wykorzystanie informacji

Według urzędnika uzyskane dane mogą zostać wykorzystane do planowania obrony przed desantem morskim: określania głębokich kanałów do zaminowania oraz raf, na których można umieszczać przeszkody. Ma to utrudnić ruch chińskich jednostek, pojazdów amfibijnych i poduszkowców.

Cywilni wykonawcy będą zbierać wyłącznie surowe dane fizyczne. Ich oczyszczaniem, łączeniem oraz powiązaniem z taktyką wojskową i współrzędnymi operacji obronnych będą zajmować się w trybie niejawnym jednostki wojskowe, w tym jednostka meteorologiczno-oceanograficzna marynarki wojennej Tajwanu.

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