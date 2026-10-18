台湾国防部计划动用民用渔船和飞机，对军方认为可能成为中国两栖登陆地点的海岸线和海滩进行高精度水文测量。据《台北时报》报道，消息援引一名未具名的高级军方官员。

这类潜在登陆地点在军界被称为“红色海滩”。国防部、美国智库以及国家防务与安全研究院确定了4至20处此类区域，包括桃园的竹围、新北市八里区的挖子尾以及台南的喜树。

用于数据收集的船只和飞机

军方计划与私营测绘公司签订合同，由这些公司使用配备多波束回声测深仪的民用船只，其中包括渔船。这些船只将在水深不超过3米的浅水区域收集详细的水深数据；大型船只无法在这些区域作业，而较小的船只则需要更多时间完成勘测。

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为大范围勘测海滩，军方还计划租用配备LiDAR技术的民用飞机。通过水面进行的激光扫描应能快速创建水线以上和以下地形的三维模型。

信息的使用

该官员表示，获得的数据可用于规划应对两栖登陆的防御：确定可布设水雷的深水航道，以及可设置障碍物的礁石。此举旨在阻碍中国船只、两栖车辆和气垫船的行动。

民间承包商将仅收集原始物理数据。数据的清理、整合以及与军事战术和防御行动坐标的关联，将由军方单位以非公开方式进行，其中包括台湾海军的气象海洋学单位。

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