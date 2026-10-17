在内布拉斯加州，一些此前支持唐纳德·特朗普的农民表示，在11月3日美国中期选举前，他们对总统和共和党感到失望。其中一人是来自肯纳德镇的第四代农民斯科特·汤姆森。他曾三次投票支持特朗普，但如今表示不会再支持他，澳大利亚广播公司新闻报道。

汤姆森种植玉米、苜蓿和大豆，也饲养牛。根据他的说法，特朗普执政期间，柴油和化肥价格上涨了40%，部分设备的价格变为原来的三倍。他还将额外成本与伊朗战争联系起来；这场战争导致霍尔木兹海峡实际上关闭。该海峡是燃料和其他商品供应的重要全球通道。

共和党面临的风险

共和党在美国参议院以53席对47席占多数，并将竞选重点放在保住这一多数席位上。与此同时，在特朗普于2024年选举中以超过20个百分点优势获胜的内布拉斯加州，共和党参议员皮特·里基茨正进行一场出乎意料地胶着的竞选。

大景大学政治学家布莱恩·麦奎德认为，结果将在很大程度上取决于哪个政党能够动员自己的选民。皮尤研究中心的数据显示，在2024年选举中，近十分之七的农村选民支持特朗普。与此同时，AP-KFF的一项民调显示，57%的农村居民不认可他处理经济问题的方式；路透社/益普索的一项民调则记录到，总统在美国农村民众中的支持率降至50%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

成本与农场破产

农业是内布拉斯加州最大的产业：该州每四个工作岗位中就有一个与农业相关。内布拉斯加农民联盟报告称，今年农场破产数量增加了46%。

该组织主席约翰·汉森将这一局面与特朗普政府的政策决定联系起来，其中包括关税。他承认，关税可以保护某些行业免受更廉价进口产品的冲击，但认为广泛使用关税会损害美国农民。汉森还批评了重组美国农业部的尝试，该尝试已被一名联邦法官暂时叫停。

汤姆森表示，他还没有准备好投票给民主党人，但可能完全不参加中期选举。他认为，共和党应更加关注国内政策。

关注我们在