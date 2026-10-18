在美国，民主党人贾内尔·斯特尔森在宾夕法尼亚州第10选区的联邦众议院选举中领先现任共和党籍联邦众议员斯科特·佩里3个百分点。根据Susquehanna Polling and Research的民调，斯特尔森获得49%的支持率，而佩里为46%。

差距处于误差范围内

正如The Hill报道的那样，这名民主党候选人的领先优势处于该调查的统计误差范围内。该民调于10月5日至11日在第10国会选区的300名可能投票者中进行。公布的误差幅度为5.6个百分点。

斯特尔森此前曾在兰开斯特的WGAL-TV担任记者，她已于2024年与佩里竞选对垒。当时，这名共和党人以略高于一个百分点的优势获胜——约5,000张选票。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

竞争激烈的选区

佩里所代表的宾夕法尼亚州第10选区是该州数个竞争激烈的选区之一，其结果可能影响未来两年对联邦众议院的控制权。本周，斯特尔森和佩里举行了本次竞选中唯一一场辩论，期间双方就伊朗战争、医疗保健以及这名共和党人在2020年总统选举后事件中的角色展开争论。

无党派选举预测机构Decision Desk HQ是The Hill的合作伙伴，该机构估计这一席位转至民主党手中的概率为69%。

关注我们在