В США демократка Джанелл Стелсон опережает действующего конгрессмена-республиканца Скотта Перри на 3 процентных пункта на выборах в Палату представителей от 10-го округа Пенсильвании. Согласно опросу Susquehanna Polling and Research, Стелсон имеет 49% поддержки, тогда как Перри — 46%.

Разница в пределах погрешности

Как сообщает The Hill, преимущество кандидатки от Демократической партии находится в пределах статистической погрешности исследования. Опрос проводился среди 300 вероятных избирателей 10-го избирательного округа с 5 по 11 октября. Заявленная погрешность составляет 5,6 процентного пункта.

Стелсон, ранее работавшая журналисткой на телеканале WGAL-TV в Ланкастере, уже баллотировалась против Перри в 2024 году. Тогда республиканец победил с преимуществом чуть более одного процентного пункта — примерно в 5 тысяч голосов.

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Конкурентный округ

10-й округ Пенсильвании, который представляет Перри, относится к нескольким конкурентным округам штата, результаты которых могут повлиять на контроль над Палатой представителей в течение следующих двух лет. На этой неделе Стелсон и Перри провели единственные дебаты избирательной кампании, во время которых спорили о войне в Иране, здравоохранении и роли республиканца в событиях после президентских выборов 2020 года.

Беспартийный прогнозист выборов Decision Desk HQ, партнер The Hill, оценивает вероятность перехода этого мандата к демократам в 69%.

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