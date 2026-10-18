W Stanach Zjednoczonych demokratka Janelle Stelson wyprzedza urzędującego republikańskiego kongresmena Scotta Perry'ego o 3 punkty procentowe w wyborach do Izby Reprezentantów z 10. okręgu Pensylwanii. Według sondażu Susquehanna Polling and Research Stelson ma 49% poparcia, podczas gdy Perry — 46%.

Różnica w granicach błędu statystycznego

Jak informuje The Hill, przewaga kandydatki Partii Demokratycznej mieści się w granicach błędu statystycznego badania. Sondaż przeprowadzono wśród 300 prawdopodobnych wyborców 10. okręgu wyborczego od 5 do 11 października. Deklarowany margines błędu wynosi 5,6 punktu procentowego.

Stelson, która wcześniej pracowała jako dziennikarka w stacji WGAL-TV w Lancaster, już kandydowała przeciwko Perry'emu w 2024 roku. Wówczas republikanin wygrał przewagą nieco ponad jednego punktu procentowego — około 5 tysięcy głosów.

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Konkurencyjny okręg

10. okręg Pensylwanii, reprezentowany przez Perry'ego, należy do kilku konkurencyjnych okręgów w stanie, których wyniki mogą wpłynąć na kontrolę nad Izbą Reprezentantów w ciągu najbliższych dwóch lat. W tym tygodniu Stelson i Perry odbyli jedyną debatę kampanii wyborczej, podczas której spierali się o wojnę w Iranie, opiekę zdrowotną oraz rolę republikanina w wydarzeniach po wyborach prezydenckich w 2020 roku.

Bezpartyjny prognostyk wyborczy Decision Desk HQ, partner The Hill, ocenia prawdopodobieństwo przejścia tego mandatu do demokratów na 69%.

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