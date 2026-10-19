塞浦路斯拟对部分股息征收社保缴费——Cyprus Mail

在塞浦路斯拟议的养老金改革框架内，当局计划在计算社会保险收入时，将持有其工作公司股份的员工的部分股息纳入计算。正如Cyprus Mail报道的那样，这些变化旨在扩大社会保险基金的缴费基数，并增加国家收入。

这项改革针对一种做法：企业所有者、董事和股东申报较低的月薪，同时以股息形式获得额外收入。根据劳工部的数据，在员工人数不超过三人的公司中，2,990名所有者、董事和股东申报的月薪低于500欧元，同时还获得股息。

共有11,500名所有者、董事和股东申报的月收入不超过2,000欧元。其中，26%申报的月薪低于500欧元。

缴费计算上限

该法案规定，对股息收入征收缴费，直至总计算基数达到两个保险单位，即每年22,960欧元。该门槛基于2025年和2026年确定的11,480欧元基本年度可保险收入计算得出。

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缴费将首先根据申报的工资计算，随后根据股息计算，直至达到上限。例如，对于月薪500欧元的公司所有者，在其6,000欧元年度工资收入被计入后，将开始对股息征收缴费。

根据劳工部提供的示例，一名年薪15,000欧元、股息30,000欧元的人将就其工资以及额外8,000欧元的股息缴费。将被征收缴费的收入总额约为23,000欧元。

新的缴费人类别

该法案还提议设立新的缴费人类别——收入领取者。该类别拟包括从职位、股息、利息、租金、著作权和专利特许权使用费、酬金及其他财产收入中获得收益的人士。

在2026年税收改革之前，股息的税率为17%；自2026年1月1日起，该税率降至5%。劳工部希望社会缴费能更准确地反映同时是公司雇员和股东的人士的收入。

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