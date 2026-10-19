Na Cyprze, w ramach proponowanej reformy emerytalnej, planuje się uwzględnianie części dywidend pracowników posiadających udziały w spółkach, w których pracują, przy obliczaniu dochodu na potrzeby ubezpieczenia społecznego. Jak informuje Cyprus Mail, zmiany mają rozszerzyć podstawę składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i zwiększyć dochody państwa.

Reforma jest wymierzona w praktykę, w której właściciele firm, dyrektorzy i akcjonariusze deklarują niewielkie miesięczne wynagrodzenie, jednocześnie otrzymując dodatkowy dochód w formie dywidend. Według Ministerstwa Pracy 2 990 właścicieli, dyrektorów i akcjonariuszy w firmach zatrudniających do trzech osób zadeklarowało wynagrodzenie poniżej 500 euro miesięcznie, jednocześnie otrzymując dywidendy.

Łącznie 11 500 właścicieli, dyrektorów i akcjonariuszy zadeklarowało miesięczny dochód do 2 000 euro. Spośród nich 26% podało wynagrodzenie poniżej 500 euro miesięcznie.

Limit naliczania składek

Projekt ustawy przewiduje naliczanie składek od dochodu z dywidend, dopóki łączna podstawa naliczenia nie osiągnie dwóch jednostek ubezpieczeniowych, czyli 22 960 euro rocznie. Próg ten obliczono na podstawie podstawowego rocznego dochodu ubezpieczeniowego w wysokości 11 480 euro, ustalonego na lata 2025 i 2026.

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Najpierw składki będą naliczane od zadeklarowanego wynagrodzenia, a następnie od dywidend aż do osiągnięcia maksymalnej kwoty. Na przykład w przypadku właściciela firmy z wynagrodzeniem 500 euro miesięcznie składki od dywidend będą naliczane po uwzględnieniu 6 000 euro jego rocznego dochodu z wynagrodzenia.

Zgodnie z przykładem przedstawionym przez ministerstwo osoba z rocznym wynagrodzeniem 15 000 euro i dywidendami w wysokości 30 000 euro będzie płacić składki od wynagrodzenia oraz od dodatkowych 8 000 euro dywidend. Łączna kwota dochodu, od której będą naliczane składki, wyniesie około 23 000 euro.

Nowa kategoria płatników

Projekt ustawy proponuje również utworzenie nowej kategorii płatników składek — odbiorców dochodu. Mają do niej należeć osoby uzyskujące dochody z tytułu stanowisk, dywidend, odsetek, najmu, tantiem autorskich i patentowych, honorariów oraz innych dochodów z majątku.

Przed reformą podatkową z 2026 roku dywidendy były opodatkowane stawką 17%, a od 1 stycznia 2026 roku obniżono ją do 5%. Ministerstwo Pracy dąży do tego, aby składki społeczne dokładniej odpowiadały dochodom osób, które są jednocześnie pracownikami i akcjonariuszami spółek.

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