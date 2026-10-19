Кіпр пропонує нараховувати соцвнески на частину дивідендів — Cyprus Mail

На Кіпрі в межах запропонованої пенсійної реформи планують враховувати частину дивідендів працівників, які володіють частками в компаніях, де працюють, під час розрахунку доходу для соціального страхування. Як повідомляє Cyprus Mail, зміни мають розширити базу внесків до фонду соціального страхування та збільшити державні надходження.

Реформа спрямована на практику, за якої власники бізнесу, директори та акціонери декларують невелику щомісячну зарплату, водночас отримуючи додатковий дохід у вигляді дивідендів. За даними Міністерства праці, 2 990 власників, директорів та акціонерів у компаніях із чисельністю до трьох осіб задекларували зарплату менш як 500 євро на місяць, одночасно отримуючи дивіденди.

Загалом 11 500 власників, директорів та акціонерів задекларували щомісячний дохід до 2 000 євро. Із них 26% повідомили про зарплату нижче 500 євро на місяць.

Ліміт для нарахування внесків

Законопроєкт передбачає нарахування внесків на дивідендний дохід, доки загальна база для розрахунку не досягне двох страхових одиниць, або 22 960 євро на рік. Цей поріг розраховано на основі базового річного страхового доходу в 11 480 євро, встановленого на 2025 і 2026 роки.

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Спочатку внески розраховуватимуть із задекларованої зарплати, а потім — із дивідендів до досягнення граничної суми. Наприклад, для власника компанії із зарплатою 500 євро на місяць внески на дивіденди нараховуватимуть після врахування 6 000 євро його річного доходу від зарплати.

За наведеним міністерством прикладом, особа з річною зарплатою 15 000 євро та дивідендами на 30 000 євро сплачуватиме внески із зарплати та ще з 8 000 євро дивідендів. Загальна сума доходу, з якої нараховуватимуть внески, становитиме близько 23 000 євро.

Нова категорія платників

Законопроєкт також пропонує створити нову категорію платників внесків — одержувачів доходу. До неї планують віднести людей, які отримують прибутки від посад, дивідендів, відсотків, оренди, авторських і патентних роялті, гонорарів та інших доходів від майна.

До податкової реформи 2026 року дивіденди оподатковувалися за ставкою 17%, а з 1 січня 2026 року її знизили до 5%. Міністерство праці прагне, щоб соціальні внески точніше відповідали доходам людей, які одночасно є працівниками та акціонерами компаній.

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