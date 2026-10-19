На Кипре в рамках предложенной пенсионной реформы планируют учитывать часть дивидендов работников, владеющих долями в компаниях, где они работают, при расчете дохода для социального страхования. Как сообщает Cyprus Mail, изменения должны расширить базу взносов в Фонд социального страхования и увеличить государственные поступления.

Реформа направлена на практику, при которой владельцы бизнеса, директора и акционеры декларируют небольшую ежемесячную зарплату, одновременно получая дополнительный доход в виде дивидендов. По данным Министерства труда, 2 990 владельцев, директоров и акционеров в компаниях численностью до трех человек задекларировали зарплату менее 500 евро в месяц, одновременно получая дивиденды.

Всего 11 500 владельцев, директоров и акционеров задекларировали ежемесячный доход до 2 000 евро. Из них 26% сообщили о зарплате ниже 500 евро в месяц.

Лимит для начисления взносов

Законопроект предусматривает начисление взносов на дивидендный доход, пока общая база для расчета не достигнет двух страховых единиц, или 22 960 евро в год. Этот порог рассчитан на основе базового годового страхового дохода в размере 11 480 евро, установленного на 2025 и 2026 годы.

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Сначала взносы будут рассчитываться с задекларированной зарплаты, а затем — с дивидендов до достижения предельной суммы. Например, для владельца компании с зарплатой 500 евро в месяц взносы на дивиденды будут начисляться после учета 6 000 евро его годового дохода от зарплаты.

Согласно приведенному министерством примеру, человек с годовой зарплатой 15 000 евро и дивидендами в размере 30 000 евро будет платить взносы с зарплаты и еще с 8 000 евро дивидендов. Общая сумма дохода, с которой будут начисляться взносы, составит около 23 000 евро.

Новая категория плательщиков

Законопроект также предлагает создать новую категорию плательщиков взносов — получателей дохода. К ней планируют отнести людей, получающих доходы от должностей, дивидендов, процентов, аренды, авторских и патентных роялти, гонораров и других доходов от имущества.

До налоговой реформы 2026 года дивиденды облагались налогом по ставке 17%, а с 1 января 2026 года ее снизили до 5%. Министерство труда стремится к тому, чтобы социальные взносы точнее соответствовали доходам людей, одновременно являющихся работниками и акционерами компаний.

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