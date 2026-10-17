Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что не намерен оставаться в должности после завершения нынешнего президентского срока в 2030 году. Об этом он сказал 17 октября на церемонии выпуска Военной академии в Новой административной столице к востоку от Каира, сообщает Dawn.

Заявление о завершении срока

71-летний ас-Сиси подчеркнул, что конституция страны не будет изменена. По его словам, период до 2030 года станет завершением его пребывания в должности президента, если он будет жив, и этот вопрос он назвал окончательно решенным.

Ас-Сиси возглавляет Египет с 2014 года. До этого он был генералом армии и министром обороны, а перед участием в президентских выборах покинул пост главы оборонного ведомства.

Конституционные изменения и преемники

Конституция, принятая в 2014 году после военного отстранения президента Мохамеда Мурси годом ранее, изначально ограничивала президентство двумя четырехлетними сроками. На референдуме 2019 года в Египте одобрили поправки, продлившие срок полномочий президента с четырех до шести лет и позволившие ас-Сиси вновь баллотироваться.

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В 2023 году ас-Сиси переизбрали на шестилетний срок, который должен завершиться в 2030 году. Критики и представители оппозиции предполагали, что возможны новые конституционные изменения, которые позволили бы ему остаться у власти после этого года.

Президент также заявил, что к 2030 году в стране будут готовить новое поколение руководителей. Военная академия, по его словам, обучает сотни потенциальных чиновников, министров и кандидатов в президенты государственному управлению и лидерству.

Критика президентства

За 12 лет у власти ас-Сиси руководил государственной программой развития, сосредоточенной на крупных проектах. Критики считают, что они в значительной степени финансировались за счет заимствований и способствовали росту долговой нагрузки и экономического давления на Египет.

Международные правозащитные организации также критиковали его администрацию за ограничение деятельности политической оппозиции, гражданского общества и свободы слова. Египетские власти отвергают эти обвинения, заявляя, что их политика необходима для сохранения стабильности и безопасности.

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