美国总统唐纳德·特朗普在肯塔基州海兰高地举行的一场竞选集会上表示，如果共和党赢得中期选举，美国国防部将投资重建该州一家制药企业。《财富》报道。

特朗普发表讲话支持共和党候选人，其中包括竞选美国众议院议员的埃德·加尔雷恩。总统没有说明潜在投资规模、具体企业或实施这一决定的时间表。

关于权力的声明

在集会上，特朗普还谈到了自己在白宫第二任期内的影响力。他提及美国当局将墨西哥湾称为美国湾的决定，并表示，他认为自己在第一任期内无法做到这一点。

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总统还称，他已将加拿大的安大略湖更名为“美国湖”。此外，他重申承诺，如果共和党赢得国会两院选举，将向每位成年美国人支付5000美元。《财富》指出，此举将需要国会批准，成本可能超过1万亿美元。

支持共和党候选人

在演讲期间，特朗普邀请加尔雷恩登台。加尔雷恩在共和党初选中击败了现任国会议员托马斯·马西。据该刊物报道，马西曾要求公布杰弗里·爱泼斯坦案的材料，并反对与伊朗开战，这引起了特朗普的不满。

当总统称马西为“jerk”和“loser”，并将加尔雷恩介绍为更忠诚的替代者时，观众的反应较为克制：约一半在场者鼓掌，其他人没有反应。

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