Prezydent USA Donald Trump podczas wiecu wyborczego w Highland Heights w stanie Kentucky oświadczył, że Departament Obrony USA zainwestuje w odbudowę przedsiębiorstwa farmaceutycznego w tym stanie, jeśli republikanie wygrają wybory uzupełniające. Informuje o tym Fortune.

Trump występował na poparcie kandydatów Partii Republikańskiej, w tym Eda Gallreina, który ubiega się o mandat w Izbie Reprezentantów USA. Prezydent nie podał szczegółów dotyczących skali możliwych inwestycji, konkretnego przedsiębiorstwa ani terminu realizacji takiej decyzji.

Wypowiedzi o uprawnieniach

Na wiecu Trump mówił również o swoich wpływach podczas drugiej kadencji w Białym Domu. Wspomniał o decyzji władz USA, by nazywać Zatokę Meksykańską Zatoką Ameryki, i powiedział, że jego zdaniem nie mógłby tego zrobić podczas pierwszej kadencji.

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Prezydent oświadczył również, że przemianował kanadyjskie jezioro Ontario na „Jezioro Ameryki”. Ponadto ponowił obietnicę wypłacenia po 5 tys. dolarów każdemu pełnoletniemu Amerykaninowi, jeśli republikanie wygrają wybory do obu izb Kongresu. Fortune zaznacza, że taki krok wymagałby zgody Kongresu, a jego koszt mógłby przekroczyć 1 bln dolarów.

Poparcie dla kandydata republikanów

Podczas wystąpienia Trump zaprosił Gallreina na scenę. Gallrein pokonał urzędującego kongresmena Thomasa Massiego w prawyborach Partii Republikańskiej. Według publikacji Massie domagał się ujawnienia materiałów w sprawie Jeffreya Epsteina i sprzeciwiał się wojnie z Iranem, co wywołało niezadowolenie Trumpa.

Gdy prezydent nazwał Massiego „jerk” i „loser” oraz przedstawił Gallreina jako bardziej lojalnego następcę, reakcja publiczności była powściągliwa: około połowa obecnych biła brawo, a pozostali nie zareagowali.

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