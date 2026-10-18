雷诺首席执行官弗朗索瓦·普罗沃呼吁英国重新审议自2030年起禁止销售新汽油和柴油汽车的计划。他表示，如果英国希望加入欧盟“欧洲制造”工业计划，就应考虑采取这一步骤，据《独立报》报道。

雷诺的立场

普罗沃在接受《星期日泰晤士报》采访时表示，他认为不存在全面转向电动汽车的正确日期，并反对禁止非电动汽车。英国政府目前的计划规定，2030年停止销售新的汽油和柴油汽车，同时混合动力车型的销售将获准持续至2035年。

雷诺负责人表示，英国汽车工业正处于转折点。他指出，英国和欧洲汽车工业数十年来一直在同一生态系统中运作，因此加强与欧盟的合作具有产业意义。普罗沃还呼吁继续推进电气化，但应现实地评估这一进程，并稳定监管规则，以降低购车者的汽车成本。

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参与欧盟计划的条件

“欧洲制造”计划，正式名称为《工业加速器法案》，旨在保护清洁技术和电动汽车制造商免受来自中国的低价竞争。该报称，法国和德国已提议允许英国汽车工业加入这一倡议。

英国政府表示，欢迎将英国纳入《工业加速器法案》，并称这将有利于行业、就业和投资。同时，伦敦方面指出，欧盟层面对该问题的审议程序仍在进行中。

普罗沃认为，为参与该计划，伦敦将不得不就从中国进口的电动汽车关税问题与欧盟协调立场。英国迄今尚未征收此类关税，并强调相关决定必须符合其国家利益。安迪·伯纳姆此前警告称，“欧洲制造”可能给英国制造业带来风险，并承诺将在欧盟面前提出这一问题。

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