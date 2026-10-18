Генеральный директор Renault Франсуа Прово призвал Великобританию пересмотреть запланированный запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года. Он заявил, что такой шаг следует рассмотреть, если страна хочет присоединиться к промышленной программе Европейского союза Made in Europe, сообщает The Independent.

Позиция Renault

В интервью The Sunday Times Прово заявил, что не видит правильной даты для полного перехода на электромобили и выступил против запрета неэлектрических машин. Действующий план британского правительства предусматривает прекращение продаж новых бензиновых и дизельных автомобилей в 2030 году, при этом продажа гибридных моделей должна быть разрешена до 2035 года.

По словам главы Renault, автомобильная промышленность Великобритании находится на переломном этапе. Он отметил, что британский и европейский автопром десятилетиями работали в одной экосистеме, поэтому более тесное сотрудничество с ЕС имеет промышленный смысл. Прово также призвал продолжать электрификацию, но реалистично оценивать этот процесс и стабилизировать регуляторные правила, чтобы снизить стоимость автомобилей для покупателей.

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Условия участия в программе ЕС

Программа Made in Europe, формально известная как Industrial Accelerator Act, предназначена для защиты производителей чистых технологий и электромобилей от дешёвой конкуренции со стороны Китая. По данным издания, Франция и Германия предложили разрешить британскому автопрому присоединиться к этой инициативе.

Правительство Великобритании заявило, что приветствовало бы включение страны в Industrial Accelerator Act, назвав это положительным для отрасли, рабочих мест и инвестиций. В то же время в Лондоне отметили, что процесс рассмотрения вопроса на уровне ЕС всё ещё продолжается.

Прово считает, что для участия в программе Лондону придётся согласовать свою позицию с ЕС по тарифам на импортируемые из Китая электромобили. Великобритания до сих пор не ввела такие тарифы, подчёркивая, что решения должны соответствовать её национальным интересам. Энди Бернем ранее предупреждал, что Made in Europe может создать риски для британского производства, и пообещал поднять этот вопрос перед ЕС.

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