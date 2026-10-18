Dyrektor generalny Renault François Provost wezwał Wielką Brytanię do ponownego rozpatrzenia planowanego zakazu sprzedaży nowych samochodów benzynowych i z silnikiem Diesla od 2030 roku. Oświadczył, że taki krok należy rozważyć, jeśli kraj chce dołączyć do unijnego programu przemysłowego Made in Europe, informuje The Independent.

Stanowisko Renault

W wywiadzie dla The Sunday Times Provost powiedział, że nie widzi właściwej daty pełnego przejścia na samochody elektryczne i sprzeciwił się zakazowi aut nieelektrycznych. Obecny plan brytyjskiego rządu zakłada zakończenie sprzedaży nowych samochodów benzynowych i Diesla w 2030 roku, przy czym sprzedaż modeli hybrydowych ma być dozwolona do 2035 roku.

Według szefa Renault brytyjski przemysł motoryzacyjny znajduje się w punkcie zwrotnym. Zauważył, że brytyjski i europejski przemysł motoryzacyjny przez dziesięciolecia funkcjonowały w tym samym ekosystemie, dlatego bliższa współpraca z UE ma sens z punktu widzenia przemysłu. Provost wezwał również do kontynuowania elektryfikacji, ale do realistycznej oceny tego procesu i ustabilizowania zasad regulacyjnych, aby obniżyć koszty samochodów dla kupujących.

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Warunki udziału w programie UE

Program Made in Europe, formalnie znany jako Industrial Accelerator Act, ma chronić producentów czystych technologii i pojazdów elektrycznych przed tanią konkurencją z Chin. Według publikacji Francja i Niemcy zaproponowały umożliwienie brytyjskiemu przemysłowi motoryzacyjnemu dołączenia do tej inicjatywy.

Rząd Wielkiej Brytanii oświadczył, że z zadowoleniem przyjąłby włączenie kraju do Industrial Accelerator Act, nazywając to korzystnym dla branży, miejsc pracy i inwestycji. Jednocześnie w Londynie zaznaczono, że proces rozpatrywania tej kwestii na szczeblu UE nadal trwa.

Provost uważa, że aby uczestniczyć w programie, Londyn będzie musiał uzgodnić z UE swoje stanowisko w sprawie ceł na importowane z Chin samochody elektryczne. Wielka Brytania wciąż nie wprowadziła takich ceł, podkreślając, że decyzje muszą być zgodne z jej interesami narodowymi. Andy Burnham wcześniej ostrzegał, że Made in Europe może stwarzać ryzyko dla brytyjskiej produkcji, i obiecał poruszyć tę kwestię przed UE.

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