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Новости Мир

В окрестностях Люблина ведут поиски места возможного падения неизвестного объекта

UA.NEWS 18 Октября 2026 14:24
В окрестностях Люблина ведут поиски места возможного падения неизвестного объекта

В Польше проверяют информацию о неизвестном объекте, который, возможно, нарушил воздушное пространство страны и упал недалеко от Люблина прошлой ночью. К югу от города направили поисково-спасательную группу Сил территориальной обороны. К проверке также присоединились полиция и Военная жандармерия.

 

Польские военные выясняют, пересек ли неизвестный объект воздушное пространство страны прошлой ночью. По предварительной информации, он мог упасть к югу от Люблина. В настоящее время специалисты ищут возможное место падения и пытаются установить, что именно зафиксировали польские службы.

Для поисков к югу от Люблина направили наземную поисково-спасательную группу Сил территориальной обороны. К операции также привлекли полицию и Военную жандармерию. «В связи с подозрением о нарушении воздушного пространства Польши неопознанным объектом, которое могло произойти прошлой ночью, приняты меры для проверки происшествия», — говорится в сообщении командования.

Военные проверяют радиолокационные данные и информацию, предоставленную местными жителями. Это должно помочь установить, действительно ли в воздушном пространстве Польши находился неизвестный объект и где он мог оказаться после этого. В то же время польская сторона не исключает, что зафиксированный сигнал мог быть связан с природными явлениями или аномалиями. Поэтому специалисты должны выяснить не только возможное место падения, но и природу объекта.

Оперативное командование Вооружённых сил Польши продолжает следить за ситуацией. Дополнительную информацию обещают обнародовать после завершения проверки и установления обстоятельств инцидента. На данный момент польские военные не подтвердили, что неизвестный объект действительно упал вблизи Люблина. Также пока не установлено, что это было и откуда он мог прибыть. Об этом сообщило Оперативное командование Вооружённых сил Польши в соцсети X.

В Польше с начала суток дважды поднимали военную авиацию из-за российских воздушных атак на Украину. Жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получали предупреждения об угрозе. В обоих регионах тревогу впоследствии отменили.
 
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