В окрестностях Люблина ведут поиски места возможного падения неизвестного объекта

Польские военные выясняют, пересек ли неизвестный объект воздушное пространство страны прошлой ночью. По предварительной информации, он мог упасть к югу от Люблина. В настоящее время специалисты ищут возможное место падения и пытаются установить, что именно зафиксировали польские службы.

Для поисков к югу от Люблина направили наземную поисково-спасательную группу Сил территориальной обороны. К операции также привлекли полицию и Военную жандармерию. «В связи с подозрением о нарушении воздушного пространства Польши неопознанным объектом, которое могло произойти прошлой ночью, приняты меры для проверки происшествия», — говорится в сообщении командования.

Военные проверяют радиолокационные данные и информацию, предоставленную местными жителями. Это должно помочь установить, действительно ли в воздушном пространстве Польши находился неизвестный объект и где он мог оказаться после этого. В то же время польская сторона не исключает, что зафиксированный сигнал мог быть связан с природными явлениями или аномалиями. Поэтому специалисты должны выяснить не только возможное место падения, но и природу объекта.

Оперативное командование Вооружённых сил Польши продолжает следить за ситуацией. Дополнительную информацию обещают обнародовать после завершения проверки и установления обстоятельств инцидента. На данный момент польские военные не подтвердили, что неизвестный объект действительно упал вблизи Люблина. Также пока не установлено, что это было и откуда он мог прибыть. Об этом сообщило Оперативное командование Вооружённых сил Польши в соцсети X.