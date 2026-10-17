10月17日，在比利时布鲁塞尔，警方在与抗议教育改革、紧缩措施及警方行动的示威者发生冲突时使用了水炮和催泪瓦斯，参与者将警方行动称为镇压。阿纳多卢通讯社报道。

布鲁塞尔南站附近发生冲突

约12时30分，布鲁塞尔南站附近出现紧张局势。据公共广播机构RTBF报道，示威者利用施工围栏搭建路障，并向警察投掷物品。作为回应，警方使用了水炮和催泪瓦斯，随后向人群推进。

此前，约100名学生和成年人聚集在布鲁塞尔中央站附近，其中包括教师和工会活动人士。此次行动最初未获批准，但参与者后来获准游行前往布鲁塞尔南站。大量警察在沿途执勤，并拦下数人进行检查。

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参与者高喊反对警方镇压和联邦政府政策的口号。此次行动发生在10月9日工会示威期间警方与学生发生冲突之后。

列日举行和平游行

在列日，约250人、主要是年轻人，聚集在列日吉耶曼站附近，并和平游行至市中心。工人和家长加入了队伍。参与者提出了教育经费、学习和公共交通成本、劳动条件及社会不平等等问题。

学生还谈到，经济压力迫使年轻人兼顾工作和学习，有时甚至放弃教育。部分参与者声援法国反对生活成本上涨的抗议活动。

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