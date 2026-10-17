W Brukseli w Belgii 17 października policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego podczas starć z uczestnikami protestu przeciwko reformom edukacji, środkom oszczędnościowym oraz działaniom policji, które uczestnicy określali jako represje. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Starcia w pobliżu dworca Bruxelles-Midi

Napięcie pojawiło się około godziny 12:30 w pobliżu dworca kolejowego Bruxelles-Midi. Według publicznego nadawcy RTBF demonstranci wykorzystali ogrodzenia budowlane do zbudowania barykady i rzucali przedmiotami w policjantów. W odpowiedzi policja użyła armatki wodnej i gazu łzawiącego, a następnie ruszyła w stronę tłumu.

Wcześniej w pobliżu dworca Bruxelles-Central zebrało się około 100 studentów i dorosłych, w tym nauczyciele oraz działacze związkowi. Akcja początkowo nie była autoryzowana, jednak później jej uczestnikom pozwolono przejść marszem do dworca Bruxelles-Midi. Na trasie rozmieszczono liczne siły policji, które zatrzymały kilka osób do kontroli.

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Uczestnicy skandowali hasła przeciwko represjom policyjnym i polityce rządu federalnego. Akcja odbyła się po starciach policji ze studentami podczas demonstracji związkowej 9 października.

Pokojowy marsz w Liège

W Liège około 250 osób, głównie młodych ludzi, zebrało się w pobliżu dworca Liège-Guillemins i pokojowo przeszło do centrum miasta. Do pochodu dołączyli pracownicy i rodzice. Uczestnicy poruszali kwestie finansowania edukacji, kosztów nauki i transportu publicznego, warunków pracy oraz nierówności społecznych.

Studenci mówili także o presji finansowej, która zmusza młodych ludzi do łączenia pracy z nauką, a czasem do rezygnacji z edukacji. Część uczestników wyraziła solidarność z protestami we Francji przeciwko rosnącym kosztom życia.

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