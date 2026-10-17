В Брюсселе, Бельгия, 17 октября полиция применила водометы и слезоточивый газ во время столкновений с участниками протеста против реформ образования, мер жесткой экономии и действий полиции, которые участники называли репрессиями. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Столкновения у вокзала Брюссель-Южный

Напряженность возникла около 12:30 возле железнодорожного вокзала Брюссель-Южный. По данным общественного вещателя RTBF, демонстранты использовали строительные ограждения для сооружения баррикады и бросали предметы в полицейских. В ответ полиция применила водомет и слезоточивый газ, а затем двинулась на толпу.

Ранее возле Центрального вокзала Брюсселя собрались около 100 студентов и взрослых, среди которых были преподаватели и профсоюзные активисты. Изначально акция не была санкционирована, однако позднее ее участникам разрешили пройти маршем до вокзала Брюссель-Южный. На маршруте в большом количестве дежурила полиция, которая остановила нескольких человек для проверки.

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Участники скандировали лозунги против полицейских репрессий и политики федерального правительства. Акция состоялась после столкновений полиции со студентами во время профсоюзной демонстрации 9 октября.

Мирное шествие в Льеже

В Льеже около 250 человек, преимущественно молодежи, собрались возле вокзала Льеж-Гийемен и мирно прошли в центр города. К шествию присоединились работники и родители. Участники поднимали вопросы финансирования образования, стоимости обучения и общественного транспорта, условий труда и социального неравенства.

Студенты также говорили о финансовом давлении, которое вынуждает молодых людей совмещать работу с учебой, а иногда и отказываться от образования. Часть участников выразила солидарность с протестами во Франции против роста стоимости жизни.

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