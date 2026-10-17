Liban przeprowadzi 20 października w Tampie na Florydzie trójstronne rozmowy z Izraelem przy wsparciu Stanów Zjednoczonych. Poinformował o tym prezydent Libanu Joseph Aoun, podaje Anadolu Agency.

Udział delegacji wojskowej

Według Aouna na spotkanie przybędzie libańska delegacja wojskowa. Ma ona przedstawić żądania Bejrutu dotyczące zakończenia izraelskiej eskalacji oraz zabiegać o rezultaty zgodne z porozumieniem ramowym.

Prezydent Libanu poinformował o rozmowach podczas spotkania z francuską delegacją, której przewodniczył minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot.

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Mandat UNIFIL i wsparcie Francji

Aoun oświadczył również, że Liban dąży do przedłużenia mandatu Tymczasowych Sił ONZ w Libanie (UNIFIL). Według niego Bejrut z zadowoleniem przyjmuje każde porozumienie, które zapewni dalszą obecność międzynarodową na południu kraju i nie dopuści do próżni władzy.

Jean-Noël Barrot wyraził solidarność Francji z Libanem i potwierdził wsparcie dla kraju we wszystkich dziedzinach. Strona francuska oświadczyła również, że jest gotowa zmobilizować zasoby, aby zaspokoić pilne potrzeby humanitarne Libanu.

Anadolu Agency zauważa, że Izrael kontynuował bombardowanie południa Libanu mimo zawartego w czerwcu porozumienia ramowego za pośrednictwem USA. Przewidywało ono drogę do wycofania sił izraelskich i rozbrojenia ugrupowania Hezbollah.

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