W kilku miastach Francji podczas masowych protestów związanych ze wzrostem kosztów życia odnotowano grabieże i uszkodzenia sklepów, supermarketów oraz innych przedsiębiorstw. Według France 24, na ulice wyszły setki tysięcy ludzi, a do incydentów doszło w Paryżu, Marsylii, Lille i Nicei.

Incydenty w Paryżu i Marsylii

W pobliżu placu Republiki w Paryżu rozbito witrynę sklepu z kosmetykami, a jego produkty rzucano do ludzi zgromadzonych na zewnątrz. Po wtargnięciu do salonu telefonii komórkowej sprawcy rzucali telefonami w tłum. Pomnik na placu Republiki pokryto graffiti, obok niego wyrwano bruk, a bar La Barrique stanął w ogniu.

W pobliżu młodzi ludzie wtargnęli do supermarketu i zabierali butelki alkoholu oraz puszki z napojami, by rzucać nimi w policjantów. W Marsylii protestujący uszkodzili dziesiątki sklepów, w tym punkt sprzedaży marki Hermès, a także sklepy z biżuterią, odzieżą, kosmetykami, sprzętem gospodarstwa domowego i pieczywem. Strażacy gasili pożar w sklepie obuwniczym.

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Grabieże w innych miastach

W Lille uszkodzono szereg placówek handlowych, w tym splądrowano Apple Store w centrum miasta, poinformował socjalistyczny mer Arnaud Deslandes. W Nicei splądrowano kilka sklepów, w tym punkty sprzedaży odzieży sportowej oraz salon motocyklowy.

France 24 zauważa, że siła nabywcza we Francji spada od 2024 roku, a ceny paliw gwałtownie wzrosły od początku wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w tym roku. Przed wyborami, w których w przyszłym roku ma zostać wybrany następca prezydenta Emmanuela Macrona, nasiliło się również społeczne oburzenie z powodu zarzutów dotyczących brutalności policji wobec protestów uczniów szkół średnich.

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