法国抗议期间商店遭抢劫和破坏——France 24

在法国多个城市，因生活成本上涨引发的大规模抗议期间，商店、超市和其他企业发生了抢劫和破坏事件。据France 24报道，数十万人走上街头，巴黎、马赛、里尔和尼斯均发生了相关事件。

巴黎和马赛的事件

在巴黎共和国广场附近，一家化妆品店的橱窗被砸碎，店内产品被扔给聚集在外面的人群。有人闯入一家移动通信营业厅后，将手机扔向人群。共和国广场上的纪念碑被涂满涂鸦，附近的铺路石被挖起，La Barrique酒吧起火。

附近有年轻人闯入一家超市，拿走酒瓶和罐装饮料，以便投掷警察。在马赛，抗议者破坏了数十家商店，包括一家Hermès门店，以及珠宝、服装、化妆品、家电和面包店。消防员扑灭了一家鞋店的火灾。

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其他城市的抢劫事件

社会党市长阿尔诺·德朗德表示，里尔多家商业场所遭到破坏，其中市中心的一家Apple Store遭抢劫。尼斯也有多家商店遭抢劫，包括运动服装销售点和一家摩托车销售店。

France 24指出，自2024年以来，法国的购买力一直在下降，而自今年美国与伊朗之间战争开始以来，燃油价格大幅上涨。在明年将选出总统埃马纽埃尔·马克龙继任者的选举前夕，针对警方在高中生抗议活动中使用暴力的说法，也加剧了公众愤怒。

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