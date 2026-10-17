В нескольких городах Франции во время массовых протестов из-за роста стоимости жизни были зафиксированы ограбления и повреждения магазинов, супермаркетов и других предприятий. По данным France 24, на улицы вышли сотни тысяч человек, а инциденты произошли в Париже, Марселе, Лилле и Ницце.

Инциденты в Париже и Марселе

Возле площади Республики в Париже разбили витрину магазина косметики, а его продукцию бросали людям, собравшимся снаружи. После проникновения в салон мобильной связи злоумышленники бросали телефоны в толпу. Монумент на площади Республики покрыли граффити, возле него вырвали брусчатку, а бар La Barrique загорелся.

Неподалеку молодые люди проникли в супермаркет и брали бутылки алкоголя и банки с напитками, чтобы бросать их в полицейских. В Марселе протестующие повредили десятки магазинов, в том числе торговую точку бренда Hermès, а также магазины ювелирных изделий, одежды, косметики, бытовой техники и хлеба. Пожарные тушили возгорание в обувном магазине.

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Ограбления в других городах

В Лилле повредили ряд торговых заведений, в том числе в центре города был ограблен Apple Store, сообщил мэр-социалист Арно Десландес. В Ницце были ограблены несколько магазинов, среди которых были точки продажи спортивной одежды и мотосалон.

France 24 отмечает, что покупательная способность во Франции снижается с 2024 года, а цены на топливо резко выросли с начала войны между США и Ираном в этом году. В преддверии выборов, на которых в следующем году должны избрать преемника президента Эмманюэля Макрона, также усилилось общественное возмущение из-за заявлений о жестокости полиции в отношении протестов старшеклассников.

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