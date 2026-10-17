Co najmniej 19 osób zginęło podczas Durga Pudży w Kalkucie — RMF24

W Kalkucie w północno-wschodnich Indiach co najmniej 19 osób zginęło, a kilka kolejnych zostało rannych w wyniku paniki w tłumie podczas obchodów hinduskiego święta Durga Pudża. Informuje o tym RMF24, powołując się na lokalne władze i miejskie służby medyczne.

Panika w świątecznym pawilonie

Do zdarzenia doszło w jednym z pandali — tymczasowych pawilonów wznoszonych na potrzeby uroczystości religijnych, w których umieszcza się wizerunki bogini Durgi. Według miejscowej policji do tragedii mogły przyczynić się intensywne opady.

Ludzie czekający na zewnątrz zaczęli przesuwać się do przodu, gdy zaczął padać deszcz. Niektórzy upadali na jezdnię, po czym wybuchł chaos i ludzie zaczęli się wzajemnie tratować. Świadkowie relacjonowali, że wielu odwiedzających traciło przytomność, a poszkodowanych transportowano do szpitali, w tym motocyklami.

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Pawilony tymczasowo zamknięto

Pawilon, w którym doszło do paniki, został zamknięty. Policja postanowiła również tymczasowo zamknąć inne podobne obiekty jako środek zapobiegawczy. Premier Indii Narendra Modi oraz przedstawiciele władz centralnych, stanowych i miejskich wyrazili współczucie rodzinom zabitych i rannym.

Durga Pudża jest poświęcona bogini Durdze, którą uważa się za pogromczynię demonów i symbol zwycięstwa dobra nad złem. Podczas obchodów wierni składają ofiary, czytają teksty religijne, uczestniczą w procesjach, wydarzeniach kulturalnych i wspólnych posiłkach. Co roku w tym okresie do Kalkuty, liczącej około 6,5 mln mieszkańców, przybywają tysiące wiernych z regionu.

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