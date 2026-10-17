У Калькутті під час Дурґа-пуджі загинули щонайменше 19 людей — RMF24

У Калькутті на північному сході Індії щонайменше 19 людей загинули, ще кілька дістали поранення внаслідок тисняви під час святкування індуїстського свята Дурґа-пуджа. Про це з посиланням на місцеву владу та міські медичні служби повідомляє RMF24.

Тиснява у святковому павільйоні

Інцидент стався в одному з пандалів — тимчасових павільйонів, які споруджують для релігійних урочистостей і в яких встановлюють зображення богині Дурґи. За даними місцевої поліції, трагедії могли сприяти сильні опади.

Люди, які чекали надворі, почали рухатися вперед, коли почався дощ. Дехто падав на проїжджу частину, після чого виник хаос і люди почали затоптувати одне одного. Очевидці розповіли, що багато відвідувачів втрачали свідомість, а постраждалих доправляли до лікарень, зокрема мотоциклами.

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Павільйони тимчасово закрили

Павільйон, де сталася тиснява, закрили. Поліція також ухвалила рішення тимчасово закрити інші подібні споруди як запобіжний захід. Співчуття родинам загиблих і пораненим висловили прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та представники центральної, штатної і міської влади.

Дурґа-пуджа присвячена богині Дурґі, яку вважають переможницею демонів і символом перемоги добра над злом. Під час святкувань віряни приносять пожертви, читають релігійні тексти, беруть участь у процесіях, культурних заходах і спільних трапезах. Щороку до Калькутти, населення якої становить близько 6,5 млн людей, у цей період прибувають тисячі вірян із регіону.

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