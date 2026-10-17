В Калькутте во время Дурга-пуджи погибли не менее 19 человек — RMF24

В Калькутте на северо-востоке Индии по меньшей мере 19 человек погибли, еще несколько получили ранения в результате давки во время празднования индуистского праздника Дурга-пуджа. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на местные власти и городские медицинские службы.

Давка в праздничном павильоне

Инцидент произошел в одном из пандалов — временных павильонов, которые сооружают для религиозных церемоний и в которых устанавливают изображения богини Дурги. По данным местной полиции, трагедии могли способствовать сильные осадки.

Люди, ожидавшие снаружи, начали двигаться вперед, когда начался дождь. Некоторые падали на проезжую часть, после чего возник хаос и люди начали топтать друг друга. Очевидцы рассказали, что многие посетители теряли сознание, а пострадавших доставляли в больницы, в том числе на мотоциклах.

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Павильоны временно закрыли

Павильон, где произошла давка, закрыли. Полиция также приняла решение временно закрыть другие подобные сооружения в качестве меры предосторожности. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и представители центральных, штатных и городских властей выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Дурга-пуджа посвящена богине Дурге, которую считают победительницей демонов и символом победы добра над злом. Во время празднований верующие приносят пожертвования, читают религиозные тексты, участвуют в процессиях, культурных мероприятиях и совместных трапезах. Каждый год в этот период в Калькутту, население которой составляет около 6,5 млн человек, прибывают тысячи верующих из региона.

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