在尼泊尔加德满都，加根·库马尔·塔帕在该党第15次全国代表大会上当选尼泊尔大会党主席。据《加德满都邮报》报道，他获得6584票，击败获得375票的夏姆·克里希纳·卡德吉。

主席选举结果

塔帕获得党主席选举中93.9%的有效投票。卡德吉获得5.4%的选票。

在当选的党代表中，除主席外获得最多选票的是拉利特布尔市长奇里巴布·马哈詹。他以5330票、即77.5%的得票率在开放类别中当选中央委员会成员。

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其他结果

巴萨娜·塔帕以5193票、即74%的得票率位居第三。作为巴格马蒂省中央委员会成员当选的哈里普拉巴·卡德吉获得5126票，占73.8%。

女性联合总书记普拉蒂玛·高塔姆获得5116票，开放类别中央委员会成员尼沙尔·赖获得4956票。得票最高的前十名当选者还包括达利特联合总书记普拉卡什·拉赛利·斯内希、原住民中央委员会成员蒂尔塔·拉马、因德拉·巴哈杜尔·巴尼亚和工程师苏巴斯·保德尔。

保德尔代表甘达基省35岁以下参与者的青年类别，获得4549票，占65.8%。

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