В Катманду, Непал, Гаган Кумар Тхапа был избран президентом Непальского конгресса на 15-м всеобщем съезде партии. По данным Kathmandu Post, он получил 6584 голоса и победил Шьямa Кришну Кхадги, набравшего 375 голосов.

Результаты выборов президента

Тхапа получил 93,9% голосов, поданных на выборах президента партии. Кхадги получил 5,4% голосов.

Наибольшее число голосов среди избранных представителей партии, не считая президента, получил мэр Лалитпура Чирибабу Махарджан. Он был избран в центральный комитет в открытой категории с результатом 5330 голосов, или 77,5%.

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Другие результаты

Басана Тхапа заняла третье место по числу голосов, набрав 5193 голоса, или 74%. Харипрабха Кхадги, избранная членом центрального комитета от провинции Багмати, получила 5126 голосов, или 73,8%.

Совместный генеральный секретарь по делам женщин Пратима Гаутам набрала 5116 голосов, а член центрального комитета в открытой категории Нишчал Рай — 4956. В десятку избранных с наивысшими результатами также вошли совместный генеральный секретарь от далитов Пракаш Расайли Снехи, член центрального комитета от коренных народов Тиртха Лама, Индра Бахадур Бания и инженер Субас Паудел.

Паудел представлял молодежную категорию участников младше 35 лет от провинции Гандаки и получил 4549 голосов, или 65,8%.

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