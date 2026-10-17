W Katmandu w Nepalu Gagan Kumar Thapa został wybrany na przewodniczącego Nepalskiego Kongresu podczas 15. walnego zjazdu partii. Według Kathmandu Post otrzymał 6584 głosy i pokonał Shyama Krishnę Khadgiego, który zdobył 375 głosów.

Wyniki wyborów przewodniczącego

Thapa zdobył 93,9% głosów oddanych w wyborach przewodniczącego partii. Khadgi otrzymał 5,4% głosów.

Najwięcej głosów spośród wybranych przedstawicieli partii, nie licząc przewodniczącego, otrzymał burmistrz Lalitpuru Chiribabu Maharjan. Został wybrany do komitetu centralnego w kategorii otwartej, uzyskując 5330 głosów, czyli 77,5%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pozostałe wyniki

Basana Thapa zajęła trzecie miejsce pod względem liczby głosów, zdobywając 5193 głosy, czyli 74%. Hariprabha Khadgi, wybrana na członkinię komitetu centralnego z prowincji Bagmati, otrzymała 5126 głosów, czyli 73,8%.

Wspólna sekretarz generalna ds. kobiet Pratima Gautam uzyskała 5116 głosów, a Nischal Rai, członek komitetu centralnego w kategorii otwartej, 4956. W pierwszej dziesiątce wybranych z najwyższymi wynikami znaleźli się także wspólny sekretarz generalny ds. Dalitów Prakash Rasaili Snehi, członek komitetu centralnego ds. ludów rdzennych Tirtha Lama, Indra Bahadur Bania oraz inżynier Subas Paudel.

Paudel reprezentował kategorię młodzieżową uczestników poniżej 35. roku życia z prowincji Gandaki i otrzymał 4549 głosów, czyli 65,8%.

Czytaj nas na