波兰启动3.9公里疏散隧道掘进工程——RMF24

在波兰小波兰省，TBM Kinga盾构机已开始在Podłęże–Piekiełko铁路项目的什奇日采–特姆巴尔克路段掘进一条约3.9公里长的疏散隧道。该机器此前曾用于修建皮沙若瓦下方的隧道。正如RMF24报道，在施工现场举行的简报会上，PKP Polskie Linie Kolejowe的一名代表表示，Kinga已掘进这条新隧道超过100米。

新铁路线上的隧道

PKP Polskie Linie Kolejowe管理委员会成员马尔钦·莫霍茨基表示，该机器按计划开始作业。据他介绍，整个项目已完成工程的价值约为15亿兹罗提，已签订合同的金额超过80亿兹罗提。今年宣布的最后两项招标估值约为45亿兹罗提。PKP PLK代表表示，计划在2027年上半年签订Podłęże–Piekiełko路段的全套建设合同。

根据当前合同，将建设近9公里隧道，而整条线路规划的隧道设施超过30公里。另一条稍长的隧道将由TBM Jadwiga盾构机掘进，该设备目前正在施工现场附近组装。该机器首先将掘进一段约1.1公里长的区间。Gulermak公司合同副总监米哈乌·斯克瓦尔钦斯基指出，从该路段土地移交到开始掘进，历时九个月。

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Kinga的运输及项目规模

运输拆解后的Kinga盾构机需要超过100次运送，其中30多次为超限运输。大多数运输在夜间进行，以减少对当地居民和驾驶员造成的不便。运输后，承包商检查了机器的液压和电气系统，并考虑地质条件更换了刀盘部件。在建设疏散隧道期间，计划开挖约20万吨材料；用于隧道衬砌的混凝土预制构件已有超过65%准备就绪。

该项目价值约140亿兹罗提，包括对哈布夫卡和新松奇之间104号线75公里线路进行现代化改造和电气化，以及建设58公里的新铁路线，从Podłęże经格杜夫和什奇日采通往特姆巴尔克和姆沙纳-多尔纳方向。将在山区建设13条铁路和疏散隧道。该项目于2023年开工建设。

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