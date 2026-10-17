В Малопольском воеводстве Польши тоннелепроходческий комплекс TBM Kinga начал проходку приблизительно 3,9-километрового эвакуационного туннеля на участке Щижиц–Тымбарк железнодорожного проекта Подленже–Пекелко. Ранее машину использовали для строительства туннеля под Писажовой. Как сообщает RMF24, во время брифинга на стройплощадке представитель PKP Polskie Linie Kolejowe заявил, что Kinga уже прошла более 100 метров нового туннеля.

Туннели на новой железнодорожной трассе

Член правления PKP Polskie Linie Kolejowe Марцин Мохоцкий сообщил, что машина начала работу в соответствии с графиком. По его словам, стоимость уже выполненных работ в рамках всего проекта составляет около 1,5 млрд злотых, а сумма заключенных контрактов превышает 8 млрд злотых. Два последних тендера, объявленных в этом году, оцениваются примерно в 4,5 млрд злотых. Представитель PKP PLK заявил, что полный комплект строительных контрактов на участок Подленже–Пекелко планируют заключить в первой половине 2027 года.

В рамках текущего контракта должны построить почти 9 км туннелей, тогда как на всей трассе запланировано более 30 км туннельных сооружений. Другой, немного более длинный туннель будет прокладывать щит TBM Jadwiga, который сейчас собирают возле строительной площадки. Сначала эта машина должна пройти участок длиной около 1,1 км. Заместитель директора контракта компании Gulermak Михал Скварчиньский отметил, что от передачи территории для этого отрезка до начала проходки прошло девять месяцев.

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Перевозка Kinga и масштабы проекта

Для перевозки разобранного щита Kinga потребовалось более 100 доставок, из которых свыше 30 были негабаритными. Большинство рейсов выполнялось ночью, чтобы уменьшить неудобства для местных жителей и водителей. После транспортировки подрядчик проверил гидравлические и электрические системы машины, а также заменил элементы режущего щита с учетом геологических условий. Во время строительства эвакуационного туннеля планируется извлечь примерно 200 тыс. тонн материала; более 65% бетонных префабрикатов для отделки туннеля уже подготовлено.

Проект стоимостью около 14 млрд злотых предусматривает модернизацию и электрификацию 75 км линии №104 между Хабувкой и Новым Сончем, а также строительство 58 км новой железнодорожной трассы от Подленже через Гдув и Щижиц в направлении Тымбарка и Мшаны-Дольной. В горной местности должны построить 13 железнодорожных и эвакуационных туннелей. Строительство проекта началось в 2023 году.

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