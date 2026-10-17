W województwie małopolskim w Polsce maszyna tarczowa TBM Kinga rozpoczęła drążenie około 3,9-kilometrowego tunelu ewakuacyjnego na odcinku Szczyrzyc–Tymbark projektu kolejowego Podłęże–Piekiełko. Wcześniej maszynę wykorzystywano do budowy tunelu pod Pisarzową. Jak informuje RMF24, podczas briefingu na placu budowy przedstawiciel PKP Polskich Linii Kolejowych powiedział, że Kinga wydrążyła już ponad 100 metrów nowego tunelu.

Tunele na nowej trasie kolejowej

Członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych Marcin Mochocki poinformował, że maszyna rozpoczęła pracę zgodnie z harmonogramem. Jak powiedział, wartość już wykonanych prac w ramach całego projektu wynosi około 1,5 mld zł, a wartość zawartych kontraktów przekracza 8 mld zł. Dwa ostatnie przetargi ogłoszone w tym roku szacowane są na około 4,5 mld zł. Przedstawiciel PKP PLK oświadczył, że pełny komplet kontraktów budowlanych dla odcinka Podłęże–Piekiełko ma zostać zawarty w pierwszej połowie 2027 roku.

W ramach obecnego kontraktu ma powstać niemal 9 km tuneli, podczas gdy na całej trasie zaplanowano ponad 30 km obiektów tunelowych. Inny, nieco dłuższy tunel będzie drążyć tarcza TBM Jadwiga, która jest obecnie montowana w pobliżu placu budowy. Początkowo maszyna ma wydrążyć odcinek o długości około 1,1 km. Zastępca dyrektora kontraktu w firmie Gulermak Michał Skwarczyński zaznaczył, że od przekazania terenu dla tego odcinka do rozpoczęcia drążenia minęło dziewięć miesięcy.

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Transport Kingi i skala projektu

Do przewiezienia rozebranej tarczy Kinga potrzebnych było ponad 100 dostaw, z czego ponad 30 było ponadgabarytowych. Większość przejazdów odbywała się nocą, aby ograniczyć niedogodności dla mieszkańców i kierowców. Po transporcie wykonawca sprawdził hydrauliczne i elektryczne systemy maszyny, a także wymienił elementy głowicy urabiającej z uwzględnieniem warunków geologicznych. Podczas budowy tunelu ewakuacyjnego planuje się wydobyć około 200 tys. ton materiału; przygotowano już ponad 65% betonowych prefabrykatów do obudowy tunelu.

Projekt o wartości około 14 mld zł zakłada modernizację i elektryfikację 75 km linii nr 104 między Chabówką a Nowym Sączem, a także budowę 58 km nowej trasy kolejowej z Podłęża przez Gdów i Szczyrzyc w kierunku Tymbarku i Mszany Dolnej. Na górzystym terenie ma powstać 13 tuneli kolejowych i ewakuacyjnych. Budowa projektu rozpoczęła się w 2023 roku.

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