Żydowska Demokratyczna Rada Ameryki (JDCA) uruchomiła w USA kampanię reklamową w mediach społecznościowych przeciwko przedstawicielom młodzieżowych organizacji republikańskich Young Republicans. Materiały wideo na platformach Meta dotyczą wiadomości z czatów Telegram, w których pojawiały się pochlebne wzmianki o Adolfie Hitlerze i antysemickie tropy, informuje Jerusalem Post.

Reklamy mówią o tysiącach wiadomości na czacie grupowym, gdzie uczestnicy między innymi dyskutowali o wykorzystaniu komór gazowych przeciwko przeciwnikom politycznym. W nagraniach pokazano również wiadomości takie jak „Kocham Hitlera”, które Politico opublikowało w ubiegłym roku w śledztwie dotyczącym korespondencji liderów młodzieżowych grup republikańskich z różnych stanów.

Kampania dla młodych wyborców

Kampania zawiera fragment wystąpienia wiceprezydenta USA J.D. Vance’a. Reagując na te wiadomości, powiedział, że nie będą „anulować dzieci” za to, że zrobiły coś głupiego na czacie grupowym. W innym fragmencie prowadzący PBS ostrzega, że takie wypowiedzi mogą odzwierciedlać retorykę przyszłych liderów Partii Republikańskiej.

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Dyrektorka wykonawcza JDCA Halie Soifer oświadczyła, że reklamy mają przypomnieć młodym żydowskim wyborcom o, w jej ocenie, niebezpiecznym ekstremizmie Partii Republikańskiej przed wyborami śródokresowymi. Według przedstawiciela organizacji koszt kampanii wynosi około 300 tys. dolarów. Jest ona skierowana do żydowskich wyborców w Ohio, Michigan, Teksasie, Georgii, Karolinie Północnej i Iowa, a także w okręgach wyborczych do Izby Reprezentantów, które Cook Political Report zalicza do konkurencyjnych.

Reakcja na ujawnienie czatów

Po publikacji śledztwa Politico działalność zakończyły klub młodych republikanów z Kansas oraz ogólnostanowa organizacja młodych republikanów z Nowego Jorku. Jednocześnie New York Young Republicans Club w Nowym Jorku kontynuował działalność i w grudniu zorganizował galę, na którą zaproszono białych nacjonalistów oraz osoby rozpowszechniające antysemickie teorie spiskowe.

Jeden z młodych republikanów, którego wiadomość „Kocham Hitlera” znalazła się w śledztwie, zaprzeczył antysemityzmowi i wyjaśnił swoje słowa „mrocznym poczuciem humoru”. Vance również nazwał takie wiadomości „ostrymi, obraźliwymi żartami”. Przedstawiciele Young Republicans nie odpowiedzieli na prośbę dziennikarzy o komentarz.

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